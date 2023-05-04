Мировые цены на нефть продолжают падать, стоимость марки Brent опустилась ниже 73 долларов за баррель, передает корреспондент Tengrinews.kz.
По состоянию на 08:29 по времени Астаны цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE падала на 3,63 процента, до 72,58 доллара за баррель.
Цена фьючерсов на нефть WTI на июнь опустилась на 4,14 процента до 68,69 доллара за баррель.
Отметим, обвальное падение случилось 2 мая, на следующий же день после того, как вступило в силу решение ОПЕК+ об искусственном ограничении глобального предложения. Котировки двух ключевых эталонных сортов нефти, европейского Brent и американского WTI, обвалились на 5 процентов.
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