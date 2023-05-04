Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Четверг, 04 Мая
+12...+12
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 442.52 KZT
  • €1 = 488.54 KZT
  • 1 RUB = 5.58 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Мира

Цены на нефть продолжают падать

Просмотров:136 Опубликовано: Сегодня, 09:19
Цены на нефть продолжают падать
Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов
Мировые цены на нефть продолжают падать, стоимость марки Brent опустилась ниже 73 долларов за баррель, передает корреспондент Tengrinews.kz.

По состоянию на 08:29 по времени Астаны цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE падала на 3,63 процента, до 72,58 доллара за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на июнь опустилась на 4,14 процента до 68,69 доллара за баррель.

Отметим, обвальное падение случилось 2 мая, на следующий же день после того, как вступило в силу решение ОПЕК+ об искусственном ограничении глобального предложения. Котировки двух ключевых эталонных сортов нефти, европейского Brent и американского WTI, обвалились на 5 процентов.


Источник: Тengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 1 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Aqtau_2023 (Посетители) Сегодня, 10:35
Мировые цены на нефть продолжают падать

Ну наконец то, значит скоро у нас в стране цены на топливо понизят. dance
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика