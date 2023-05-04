МИД Китая после атаки на Кремль призвал избегать эскалации

МИД Китая — об атаке на Кремль: Украине и России стоит избегать эскалации.
Стороны, участвующие в военном конфликте на Украине, должны избегать любых действий, которые могут обострить кризис. Об этом заявила официальный представитель МИД Китая Мао Нин на брифинге.
«Соответствующие стороны должны избегать любых действий, ведущих к эскалации», — так она ответила на просьбу прокомментировать атаку беспилотников на Кремль (цитата по ТАСС).
В ООН также призвали все стороны конфликта воздерживаться «от любой риторики или действий, которые могут привести к дальнейшей эскалации». Заместитель официального представителя генерального секретаря организации Фархан Хак при этом отмечал, что ООН «не в состоянии» подтвердить сообщения России или Украины об атаке.
3 мая российские власти обвинили Украину в атаке на Кремль с помощью двух беспилотников. Оба аппарата были выведены из строя и не нанесли ущерба, пострадавших не было. В Кремле назвали произошедшее «спланированной террористической акцией».
Киев свою причастность к атаке на Кремль отвергает. Президент Владимир Зеленский заявил, что Украине не хватает оружия для защиты собственных территорий, поэтому она «не использует его где-то еще».
Комментируя атаку, госсекретарь США Энтони Блинкен сказал, что Соединенные Штаты оставляют Украине выбор «самостоятельно решать, как ей защищать свою территорию». Официальный представитель Белого дома США Карин Жан-Пьер на брифинге подчеркнула, что Вашингтон не поощряет Киев наносить удары по России.
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