Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Четверг, 04 Мая
+13...+12
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 442.52 KZT
  • €1 = 488.54 KZT
  • 1 RUB = 5.58 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Мира

Путин традиционно выступит с речью на параде Победы 9 Мая в Москве

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 15:20
Путин традиционно выступит с речью на параде Победы 9 Мая в Москве
РИА Новости
Президент РФ Владимир Путин традиционно выступит 9 Мая на параде Победы на Красной площади. В плане подготовки мероприятия ничего не меняется, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Нет, готовится обычный парад. Всё, что я могу сказать. Будет выступать президент, как это обычно бывает", — сказал Песков, отвечая на вопрос, пройдёт ли парад "в сокращённом варианте" из-за недавней атаки беспилотников на Кремль.

В ночь на 3 мая беспилотники пытались нанести удар по Кремлю. Президента РФ Владимира Путина на тот момент в резиденции не было. Москва расценила атаку дронов как покушение на президента, следственный комитет РФ возбудил дело о теракте. При этом Киев отрицает причастность к инциденту.


Источник: Life.ru
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика