Дональд Трамп обвинил Меган Маркл в неуважении Елизаветы II

Бывший президент США Дональд Трамп обвинил Меган Маркл в неуважительном отношении к покойной королеве Елизавете II, а также осудил президента Джо Байдена за то, что тот собирается пропустить историческую церемонию, сообщает Zakon.kz.



Дональд Трамп дал интервью консервативному британскому политику Найджелу Фараджу. Бывший президент США выразил удивление, что принц Гарри был приглашен на коронацию, учитывая сложные отношения его жены с королевской семьей и покойной королевой Елизаветой II, которую Трамп назвал "невероятной", сообщает New York Post.



"Я думаю, что Меган очень неуважительно относится к королеве. Как можно так неуважительно относиться к королеве? Она была невероятной, на протяжении десятилетий она никогда не совершала ошибок. Я не могу вспомнить ни одной ее ошибки, она никогда не была противоречивой фигурой", - сказал Дональд Трамп.



Трамп заявил, что с нетерпением ждет субботней коронации – первой в Великобритании почти за 70 лет – и с оптимизмом смотрит на правление Чарльза III.



Бывший президент США не упустил возможности задеть Джо Байдена за то, что тот решил не присутствовать на коронации. Вместо Байдена на церемонию поедет жена президента Джилл.



"Я думаю, что для него это трудно сделать физически – приехать сюда. Он должен быть здесь, как представитель нашей страны. Я был удивлен, когда узнал, что он не приедет", - сказал Дональд Трамп.



Дональд Трамп впервые с 2018 года посетил Шотландию для игры в гольф на своем поле. Бывший президент, который начал свою кампанию по переизбранию на пост президента в 2024 году, выразил мнение, что у него "очень хорошие шансы вернуться в Белый дом".