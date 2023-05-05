Тренер избил до смерти: мать погибшего ребенка рассказала шокирующие подробности

Мать семилетнего мальчика, убитого своим тренером по дзюдо, рассказала об оскорблениях и издевательстве со стороны наставника, передает Tengri Sport.
Шокирующий инцидент произошел в азербайджанском городе Сумгаит 29 апреля. Бронзовый призер Евроигр Мехман Халилов забил до смерти своего подопечного - семилетнего мальчика.
Айнура Бакарова, мать погибшего, заявила о нестабильном психическом состоянии Халилова в тот трагический день.
"Мой сын занимался с тренером Мехманом Халиловым на протяжении четырех месяцев. Фарид был как взрослый мужчина, мечтал стать военным. Я никогда не отпускала своего ребенка на тренировку одного. В половине третьего дня я его отводила в спортзал, а в пять забирала с тренировки. В тот день тренер был не в себе. Он набросился на меня, сказал, что я воспитываю своего ребенка как девочку, сказал ждать сына за дверью.
Я спустилась вниз и стала дожидаться ребенка под лестницей. Слышала, как сверху доносятся крики. Агрессивно кричал тренер Мехман. Когда я поднялась наверх, увидела, что мой сын обмочился. С собой я принесла запасные брюки, сразу же его переодела. После этого тренер сказал мне покинуть зал. Мой ребенок выглядел обессиленным. Я спросила, почему мой ребенок в таком состоянии. Тренер сказал, что якобы они бежали кросс, поэтому он уставший", – приводят слова Бакаровой Vesti.kz.
Также мать убитого рассказала, что ее сын Фарид испуганно смотрел в ее глаза и говорил, что ничего не произошло. По ее словам, тренер оказывал на ребенка постоянное давление.
Фарид скончался спустя 40 минут после того, как его доставили в больницу, добавила Айнура Бакарова.
"Мы живем в поселке. Пока скорая помощь доедет... Поэтому мы вызвали такси. Однако тренер всячески препятствовал нам. Я разговаривала со своей сестрой по телефону. Он выхватывал телефон у меня из рук и говорил моей сестре: "У твоей сестры истерика. С ребенком ничего не произошло, все в порядке".
Он даже не дал нам возможности что-либо сделать, угрожал мне. Мой ребенок скончался в больнице спустя 40 минут. Ему сделали УЗИ внутренних органов. Но ребенок даже не реагировал. Его уши были синими, а на ноге был след от удара", – заключила мать пострадавшего.
Реваз Бакаров, отец семилетнего Фарида Бакарова, призвал виновного в смерти его сына наказать самым суровым образом.
"В чем виноват ребенок? Если ты нервный, не работай. Я уже три дня не сплю. Как можно быть таким жестоким? Он поднимает ребенка за волосы, бросает его. Мне сообщили о смерти под утро, я сразу приехал. Не знаю, что случилось с тем тренером в тот день. Ребенку было всего лишь 7 лет. Когда его привезли домой, все тело было в синяках. Такого не может быть от падения. Его просто избили. За содеянное этот человек должен получить самое суровое наказание из предусмотренных законодательством Азербайджана", - сказал отец.
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