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15-летний сын заведующей детским садом совращал 6-летних воспитанниц

Просмотров:199 Опубликовано: Сегодня, 11:04
15-летний сын заведующей детским садом совращал 6-летних воспитанниц
Фото: Nuz.uz
Детский сад в Ташкенте оказался в центре внимания Генпрокуратуры. Выяснилось, что 15-летний сын заведующей приставал к воспитанницам, трогая 6-летних девочек и заставляя их раздеваться, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Nuz.uz.

По данным портала, старшеклассник каждый день приходил в детский сад во время тихого часа и находился в подготовительной группе наедине с детьми. Запугивая и угрожая, он заставил четырех девочек, одна из которых была дочерью иностранца, раздеться. Подросток трогал девочек, пока одна из них не закричала, тогда он испугался и ушел.

В Генеральной прокуратуре сообщили, что взяли происшествие под свой контроль. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 119 УК "Насильственное удовлетворение половой потребности в противоестественной форме" и статье 25 "Приготовление к преступлению и покушение на преступление".

В Министерстве дошкольного и школьного образования заявили, что заведующая детским садом №230 уволена с должности "за безответственное отношение к своим обязанностям и создание опасности для жизни детей".


Источник: Tengrinews.kz
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