Стало известно о взрыве автомобиля Захара Прилепина

В Нижнем Новгороде взорвался автомобиль Audi Q7, в котором находился российский писатель Захар Прилепин. Об этом сообщает Telegram-канал «112».



По предварительным данным, писателю сейчас оказывают помощь врачи, он тяжело ранен. На месте работают правоохранительные органы и спасатели. ТАСС также сообщает, что следователи и криминалисты СУ СК России по Нижегородской области выехали на место происшествия.



Telegram-канал военного корреспондента Семена Пегова WarGonzo сообщает, что в машине с Прилепиным ехала его дочь. Ее высадили из автомобиля, при взрыве девочка не пострадала. При этом погиб личный охранник писателя.



В январе стало известно, что Захар Прилепин отправился добровольцем на спецоперацию. Он заключил договор с Росгвардией, так как ранее проходил службу в ОМОН — с 1994 по 1999 годы. В составе ОМОН, как утверждалось, он дважды участвовал в первой и второй чеченских кампаниях. Первая книга писателя «Патологии» посвящена этим конфликтам. Захар Прилепин имеет воинское звание майора ВС ДНР. Помимо этого, с 2017 по 2018 годы он исполнял обязанности заместителя командира батальона спецназа по работе с личным составом.