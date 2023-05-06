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Стало известно о взрыве автомобиля Захара Прилепина

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 14:57
Стало известно о взрыве автомобиля Захара Прилепина
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
В Нижнем Новгороде взорвался автомобиль Audi Q7, в котором находился российский писатель Захар Прилепин. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По предварительным данным, писателю сейчас оказывают помощь врачи, он тяжело ранен. На месте работают правоохранительные органы и спасатели. ТАСС также сообщает, что следователи и криминалисты СУ СК России по Нижегородской области выехали на место происшествия.

Telegram-канал военного корреспондента Семена Пегова WarGonzo сообщает, что в машине с Прилепиным ехала его дочь. Ее высадили из автомобиля, при взрыве девочка не пострадала. При этом погиб личный охранник писателя.

В январе стало известно, что Захар Прилепин отправился добровольцем на спецоперацию. Он заключил договор с Росгвардией, так как ранее проходил службу в ОМОН — с 1994 по 1999 годы. В составе ОМОН, как утверждалось, он дважды участвовал в первой и второй чеченских кампаниях. Первая книга писателя «Патологии» посвящена этим конфликтам. Захар Прилепин имеет воинское звание майора ВС ДНР. Помимо этого, с 2017 по 2018 годы он исполнял обязанности заместителя командира батальона спецназа по работе с личным составом.


Источник: lenta.ru
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