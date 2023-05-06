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Искусственный интеллект может лишить работы 14 миллионов человек к 2027 году

Просмотров:206 Опубликовано: Сегодня, 17:52
Искусственный интеллект может лишить работы 14 миллионов человек к 2027 году
Фото из открытых источников
По данным Всемирного экономического форума, к 2027 году в мире может исчезнуть 14 миллионов рабочих мест, в основном из-за искусственного интеллекта (ИИ), передает Tengrinews.kz со ссылкой на Euronews.

Не секрет, что искусственный интеллект может заменить человеческий труд и даже целые профессии. Всего за несколько кликов чат-бот может написать готовый сценарий.

"Если вы посмотрите на эти большие языковые модели, у них около триллиона связей, и такие программы, как GPT-4, знают гораздо больше, чем мы. У них есть своего рода общие знания обо всем. И поэтому они, вероятно, знают в тысячу раз больше, чем человек.

Даже если они не могут напрямую дергать за рычаги, они, конечно, могут заставить это делать нас. Получается, можно манипулировать людьми, можно захватить здание в Вашингтоне без личного присутствия", - заявил ученый, пионер в области исследований ИИ Джеффри Хинтон.



Источник: Tengrinews.kz
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