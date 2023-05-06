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Смешные законы, которые действуют по сей день

Просмотров:156 Опубликовано: Сегодня, 20:46
Смешные законы, которые действуют по сей день
Фото: freepik
Каждая страна имеет безумные законы, которые часто возникают в результате исторических событий или юридических прецедентов. Несмотря на то, что со временем обстановка меняется, эти законы, прописанные в Уголовном кодексе, не могут быть просто так отменены или изменены, сообщает Zakon.kz.

В интернете часто можно найти вымышленные законы, которые на самом деле не существуют. Например, многие утверждают, что в Англии или Франции запрещено целоваться на вокзалах, чтобы пассажиры не теряли время и успевали занять свои места в вагонах, а поезд отправлялся по расписанию. Однако на практике таких законов нет.

Австралия

В Австралии существует множество смешных запретов, таких как запрет на ношение розовых шорт в воскресенье или на закручивание лампочек, которое якобы может осуществлять только квалифицированный электрик. Но на самом деле ни один австралийский полицейский не оштрафует вас за нарушение этих «законов».

Однако есть и настоящие законы, за нарушение которых вы можете понести серьезные финансовые потери. Например, в Западной Австралии вам придется заплатить штраф, если вы храните, покупаете или продаете более 50 килограммов картофеля. Это правило было введено в период продуктовых войн с Британской империей. В этом же регионе вам грозит штраф в $1 000, если вы попытаетесь раздавить банку пива между голыми грудями. А в Южной Австралии вам придется заплатить $10 000 штрафа за срыв свадебной церемонии.

Англия

В Великобритании тоже существует множество странных законов, но, к счастью, их никто не применяет. На бумаге вам запрещено чистить ковры на улице с 8 утра до 10 вечера, пасти скот в городе без соответствующего разрешения и переворачивать марку с изображением короля или королевы вверх ногами. Однако, где действительно стоит быть осторожными с деньгами, так это в Азии: в Таиланде вас оштрафуют, если наступите на банкноту с изображением монарха, а в Индии вы не можете вывозить рупии из страны.

Туристам в Лондоне следует знать, что штраф за езду на велосипеде по тротуару составляет £100, а за парковку автомобиля без выключения двигателя на более чем три минуты - £120. Кроме того, если вы покормите чаек в прибрежном графстве Саффолк, то можете получить штраф в размере около €3 000, так как местные власти не любят расплодившихся птиц.

Но, пожалуй, самым глупым законом в Великобритании является запрет на смерть в здании Парламента. Этот закон был принят в 1313 году, чтобы государство не несло расходы на похороны людей, умерших в Парламенте. Если вы собираетесь на экскурсию в Парламент, то лучше быть осторожным и хорошо себя чувствовать.

Бельгия

Если вы планируете посетить Бельгию в зимнее время, помните, что существует странный закон, запрещающий жителям бросаться снежками друг в друга. Этот закон был принят пять лет назад, и он устанавливает, что снежок можно считать таким же орудием, как и камень. Если вы не хотите получить штраф в размере €100, лучше найдите более безопасное занятие, например, катание с горки или лепку снеговика. Помните, что не везде это разрешено.

Италия

Одна из стран, где часто встречаются смешные запреты, – Италия. Венецианские власти запретили кормить голубей на площади Святого Марка из-за того, что они разносят болезни и портят памятники. За нарушение этого закона наложен штраф в размере около $600. Во Флоренции и Венеции местные власти также запрещают кормить голубей, чтобы сохранить исторические фасады зданий.

В других городах Италии также существуют странные запреты. В Эраклии, например, запрещено строить замки из песка, чтобы не мешать прохожим на набережной. На пляжах Венеции собирать ракушки запрещено, за что наложен штраф от €25 до €250. В Эболи запрещено носить деревянную обувь, так как она издает громкий звук. А если вас застукают за поцелуями в машине в Эболи, то вам придется заплатить €500.

Но это все ерунда, если сравнивать со странными запретами в Дубае и Индонезии, где за нарушение могут не только наложить штраф, но и лишить свободы.

Канада

В городе Сурис в Канаде запрещено лепить снеговиков, которые превышают 75 сантиметров в высоту. А в городе Петролия в Онтарио действует запрет на свист, крики и любые другие громкие звуки, независимо от времени года. Местная община неодобрительно относится к шумным туристам, о чем информирует на своем официальном сайте. Однако все это пузырьки по сравнению с запретом на создание, распространение и хранение комиксов с криминальными сюжетами. Как такой абсурдный запрет мог появиться в канадском законодательстве, остается загадкой. Пока что никто не получал штраф за чтение комиксов.

Германия

В этой стране действует странный закон, согласно которому на автобанах запрещено останавливаться. Даже если у вас спустило колесо или кончилось топливо, вы должны продолжать движение до ближайшей заправки или выезда с автобана. Нарушители могут быть оштрафованы на сумму до сотни евро.

Швейцария

Различные издания сообщают, что в этой стране запрещено смывать воду в туалете после 22:00 в целях соблюдения норм тишины. Однако на практике за это действие никто не оштрафует. В то же время, если вы решите прогуляться голышом в Альпах, то придется заплатить штраф в размере 109 долларов США. Этот закон был введен еще в 2010 году.

Сингапур

Если вы попытаетесь ввезти жевательную резинку в Сингапур, вам придется заплатить $400. К тому же в стране запрещено жевать жевательную резинку. Местные власти не пощадили и птиц: за кормление пернатых в общественных местах взимается штраф в $1000.

США

В некоторых штатах действуют десятки нелепых законодательных инициатив, которые вызывают у местных жителей только улыбку. Но есть и серьезные последствия, например, в Иллинойсе можно получить штраф в $1 000 за битье крысы бейсбольной битой, а в Миннесоте — до $2 000 за проезд по городу с грязными шинами. В штате Колорадо штраф за убийство собаки составляет $500, а воровство собаки у соседа может привести к 10 годам тюремного заключения. Если вы не понравились девушке, за неудачный флирт в Нью-Йорке вам грозит штраф в $25. А в штате Коннектикут не стоит бегать после заката, держать лошадь в ванной в Южной Каролине или ходить со львом в кинотеатр в Мэриленде. Это запрещено местными законами, и нарушение может привести не только к штрафу, но и к проблемам со здравым смыслом.


Источник: zakon.kz
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