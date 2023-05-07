Десятки человек погибли в результате межэтнических столкновений в Индии

По меньшей мере 30 человек, по официальным данным, погибли в результате межэтнических столкновений в индийском штате Манипур, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на BBC.



Беспорядки в Манипуре начались на этой неделе после митинга организаций национальных меньшинств штата против планов дать одинаковый с ними юридический статус "племени" основной этнической группе в штате.



Толпы людей громили дома, автомобили, церкви и храмы. По неофициальным данным, которые публикует местная пресса, число погибших достигает 54 человек.



Сообщается, что около 10 тысяч человек были вынуждены бежать из своих домов, спасаясь от погромщиков.



Тысячи военнослужащих были отправлены для в штат поддержания порядка.



В некоторых районах штата действует комендантский час, а доступ в интернет заблокирован.



Соседние штаты начали эвакуацию своих студентов из Манипура.



Армия заявляет, что уже берёт ситуацию под контроль, но правительство штата обвиняют в том, что оно не прилагает недостаточно усилий для предотвращения насилия.



Трёхмиллионный Манипур — один из самых маленьких штатов Индии. Он находится на северо-востоке страны, рядом с Мьянмой.



Члены общины мейтей, на долю которых приходится не менее 50% населения штата, уже много лет требуют включения их в категорию зарегистрированных племён.

