Мужчина расстрелял 8 человек в торговом центре в США

Не менее 8 человек погибли и как минимум 7 были ранены при стрельбе в торговом центре в городе Аллен. Нападавший застрелен полицией, передает Tengrinews.kz со ссылкой на dw.com.
В городе Аллен в американском штате Техас в субботу, 6 мая, произошла стрельба в торговом центре Allen Premium Outlets. Согласно данным полиции, в результате инцидента восемь человек погибли и не менее семи получили ранения.
Нападавший, который, по мнению властей, действовал в одиночку, был застрелен оказавшимся на месте происшествия полицейским, сообщил на пресс-конференции начальник полиции Аллена Брайан Харви.
Начальник пожарной службы города Джонатан Бойд, выступая на этой же пресс-конференции, рассказал, что его ведомство доставило по меньшей мере девять пострадавших с огнестрельными ранениями в местные больницы. Двое из них позднее скончались.
По информации учреждения Medical City Healthcare, которое управляет 16 больницами в этом районе, в травматологические отделения поступили раненые "в возрасте от 5 лет до 61 года". В каком состоянии находились пострадавшие, не уточняется.
Губернатор Техаса Грег Эбботт распорядился оказать всю необходимую помощь местным властям, назвав произошедшее "чудовищной трагедией". "Предложил полную поддержку штата Техас местным властям для оперативного предоставления необходимой помощи и ресурсов", - говорится в заявлении на сайте губернатора.
Президент США Джо Байден "был проинформирован о стрельбе", сообщил журналистам представитель Белого дома.
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