Запрет поднимать плату на аренду квартир закрепят в законе Испании

В Испании предлагают не поднимать ценник для квартирантов больше, чем на 3% в год.



Власти надеются, что благодаря новому законопроекту, рынок жилья станет более предсказуемым для людей, которые не могут позволить себе купить собственную квартиру или дом, пишет euro-pulse.ru.



Кроме того, арендаторам не придется оплачивать агентствам недвижимости сборы и расходы, связанные с заключением договора аренды. Расходы за эти процедуры лягут на плечи на домовладельцев.



Нововведение, однако, не затронет рынок краткосрочной аренды — в частности, квартир для туристов.



Ожидается, что закон вступит в силу в мае после голосования в Сенате Испании.