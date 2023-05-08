"Это станет катастрофой". В минфине США вновь предупредили об угрозе дефолта

Министр финансов США Джанет Йеллен в воскресенье предупредила, что неспособность Конгресса принять решение о потолке долга может вызвать "конституционный кризис" с последствиями для финансовых рынков и процентных ставок, передает Tengrinews.kz со ссылкой на "Голос Америки".
В интервью телеканалу ABC Йеллен сказала, что переговоры о потолке долга не должны вестись, когда благосостояние американского народа находится по угрозой, и повторила предупреждение о том, что правительство сможет оплачивать свои счета только до начала июня, если потолок госдолга не будет увеличен.
Замминистра финансов Уолли Адейемо также высказал опасения по поводу риска дефолта. "Дефолт станет катастрофой для Соединенных Штатов. Если мы объявим дефолт по нашему долгу, то это окажет ужасное влияние на процентные ставки", - сказал он в интервью каналу MSNBC. Ранее Джанет Йеллен уже предупреждала, что у американского правительства закончатся средства для оплаты своих счетов уже 1 июня.
В конце апреля республиканцы в Палате представителей приняли законопроект, который повышает лимит госдолга, ныне составляющий 31,4 триллиона долларов, на дополнительные 1,5 триллиона. Однако контролируемый демократами Сенат и Джо Байден заявили, что не одобрят повышения лимита госдолга.
Переговоры Байдена по этому поводу с представителями республиканцев и демократов планируют начать 9 мая.
Напомним, как сообщалось ранее, США за свою 250-летнюю историю ни разу не объявляли дефолт.
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