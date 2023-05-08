Стреляли и оказали сопротивление: кыргызстанских военных задержали с мефедроном

Двух офицеров сил воздушной обороны Кыргызстана задержали с мефедроном. Они оказали сопротивление, передает Tengrinews.kz со ссылкой на 24.kg.



По предварительным данным, у двух офицеров войсковой части Сил воздушной обороны было изъято 4,7 килограмма мефедрона. Задержание производили сотрудники полиции.



"По информации, требующей подтверждения, военнослужащие оказывали сопротивление при задержании. Они, по предварительным данным, стреляли в сотрудников милиции", - сообщили в издании.



Первомайский районный суд водворил обоих в СИЗО-1 Бишкека. Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное изготовление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов с целью сбыта" УК КР.



