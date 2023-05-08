Магнитные бури: специалисты назвали даты ближайших вспышек на Солнце

По информации Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) Российской академии наук, вспышки на Солнце связаны с крупным скоплением солнечных пятен.
Как отмечают астрономы, к планете выброшены массы вещества, приход которых может быть растянут на двое-трое суток. Из-за этого с 7 по 10 мая ожидаются заметные колебания геомагнитной обстановки, однако пиковые значения магнитных бурь в этот период пока не прогнозируются выше первого-второго уровня.
По предварительной информации, магнитная обстановка стабилизируется 10-11 мая.
А вот в конце мая, по оценке ученых, нужно быть готовыми к возникновению магнитной бури класса G. Почти неделю, с 23 по 30 мая, ожидаются ежедневные вспышки на Солнце и нестабильная геомагнитная обстановка с возмущениями амплитудой до 4 баллов. Лишь 1 день, 27 мая, небесное светило возьмет для передышки – геомагнитные колебания не превысят 3 баллов.
Чтобы легче переносить последствия солнечного шторма, эксперты рекомендуют соблюдать ряд простых правил, касающихся образа жизни:
-в дни повышенной активности Солнца лучше ограничить работу, требующую повышенного внимания и сосредоточенности, исключить из рациона алкоголь и кофе;старайтесь избегать стрессовых ситуаций, а для этого учитесь переключаться и расслабляться, позитивно мыслить, чаще путешествуйте и смейтесь;
-больше гуляйте на свежем воздухе и уделяйте внимание физическим упражнениям: бег трусцой, активная ходьба, походы на природу, плавание, занятия в спортзале – все эти составляющие здорового образа жизни укрепят организм и снизят метеочувствительность;
-соблюдайте правильный режим сна, ведь при хроническом недосыпе организм куда чувствительнее реагирует на колебания состояния окружающей среды;большинство недомоганий, связанных с погодными факторами, вызваны слабостью сосудов, следовательно, их нужно укреплять, а значит, пора заняться закаливанием: можно начать с холодных обтираний, затем перейти на контрастный душ и обливание холодной водой;
-возможно, метеопатам стоит принимать общеукрепляющие препараты, к которым относят витамины группы В и Аскорутин, как укрепляющее сосуды средство;неплохо бы метеозависимым людям подобрать комплекс дыхательных упражнений и выполнять их в неблагоприятные дни, чтобы снизить гипоксию.
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