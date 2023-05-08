Шавкат Мирзиеев объявил о досрочных выборах президента Узбекистана

Глава Узбекистана Шавкат Мирзиеев объявил о досрочных выборах президента, передает Tengrinews.kz со ссылкой на gazeta.uz.



Шавкат Мирзиеев объявил о проведении досрочных выборов главы государства 8 мая на встрече с главами палат Олий Мажлиса, партий, органов судебной и исполнительной власти, посвященной итогам референдума.



"Естественно, возникает вопрос, какова объективная необходимость в таком решении? Почему я сам отказываюсь от оставшихся трех с половиной лет своего президентского срока? Вы сами видите, согласно нашему Основному закону, во-первых, реформируются все ветви власти, между ними серьезно меняются отношения и баланс.



Во-вторых, обновленная Конституция ставит перед президентом, парламентом, правительством, министрами, хокимами неотложные новые политические, социальные и экономические задачи,



В-третьих, наш народ ждет от нас крайне важных и актуальных изменений и реформ во всех сферах.



В-четвертых, в нынешней ситуации, когда в мире и в регионе протекают острые и сложные процессы, самым актуальным и важным вопросом становится поиск и реализация правильного и эффективного пути развития", - заявил Шавкат Мирзиеев.



Президент Узбекистана выразил уверенность, что выборы пройдут в полном соответствии с законом, открыто и прозрачно, что партии и кандидаты в президенты выдвинут новые идеи и инициативы, служащие миру и процветанию страны и благополучию народа.



6 мая в Избирательный кодекс были внесены поправки, касающиеся досрочных выборов президента, депутатов Законодательной палаты и членов Сената. При назначении президентом досрочных выборов главы государства они должны быть проведены в течение двух месяцев.



