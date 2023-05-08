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Избил ребенка до смерти: обвиняемый тренер не считает себя виновным

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 17:26
Избил ребенка до смерти: обвиняемый тренер не считает себя виновным
©qafqazinfo.az
Стали известны предварительные показания тренера Мехмана Халилова, обвиняемого в нанесении травм 7-летнему Фариду Бакарову, повлекших смерть ребенка в Азербайджане, передают Vesti.kz со ссылкой на Media.az.

При рассмотрении ходатайства об избрании меры пресечения Мехман Халилов заявил, что не признает себя виновным в смерти ребенка.

В Сумгайытской городской прокуратуре возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего". Мехман Халилов задержан в качестве подозреваемого.

Между тем преподаватель Азербайджанской государственной академии физической культуры и спорта (АГАФКС), главный тренер национальной сборной юных самбистов Ягуб Абдуллаев заявил, что Халилов не имеет квалификации педагога по самбо. 

Ранее сообщалось, что тренер по дзюдо и самбо Мехман Халилов до смерти забил семилетнего ученика. Инцидент произошел во время тренировки на глазах у других воспитанников в Сумгайытской спортивной школе (Азербайджан).

На видео с камеры наблюдения видно, как Халилов избивает юного спортсмена, таскает его за волосы, пинает ногами, переворачивает вниз головой и трясет. В результате семилетний ребенок получил перелом шеи и был доставлен в детскую больницу, где скончался.


Источник: Vesti.kz
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