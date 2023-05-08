Диетолог назвала продукты для идеального завтрака

Диетолог Наталия Гридина назвала самые полезные продукты для завтрака, рассказывает Tengri Life со ссылкой на moslenta.ru.
По мнению диетолога онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Наталии Гридиной, наилучшие варианты для первого приема пищи - каша и цельнозерновой хлеб.
"Завтрак должен содержать достаточное количество белка - для насыщения, а также углеводов - для энергии. Отлично подойдут цельнозерновые каши. Важно, чтобы они были отварные, а не заваренные в кипятке", — пояснила специалист.
Клетчатка поможет улучшить работу кишечника и желудка, а пищевые волокна дадут ощущение сытости. В каши можно добавлять молоко, мед, орехи и сухофрукты. Цельнозерновой хлеб - тоже источник клетчатки и пищевых волокон.
Для восполнения белковой составляющей завтрака подойдут яйца, сыры, творог, йогурт. Для сладости можно добавить фрукты, сухофрукты, мед или натуральные джемы из ягод и фруктов.
Дополнить завтрак не помешает свежими овощами. Они помогут получить часть дневной нормы витаминов, минералов и микроэлементов. Можно приготовить свежевыжатые соки. Однако, по мнению эксперта, во избежание раздражения ЖКТ лучше не злоупотреблять цитрусами на голодный желудок.
В качестве напитков, помимо воды, диетолог рекомендовала натуральный кофе или заварной чай. Растворимых и пакетированных напитков следует избегать.
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