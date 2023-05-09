Акция «Бессмертный полк» прошла в десятках стран мира

Шествие «Бессмертного полка» прошло в десятках стран мира, в акции приняли участие тысячи человек. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской весны».



Отмечается, что в акции в Пекине приняли участие около 700 человек. В Монголии шествие поддержали около 500 человек.



На центральной площади в австрийской Вене исполнили «Катюшу» и вальс. В Австралии, несмотря на непогоду, в шествии приняли участие около 100 горожан.



На Мальте дети в рамках акции высадили деревья на Аллее Памяти. В Стамбуле акцию поддержало Генконсульство России.



Несмотря на провокации украинских активистов шествие «Бессмертного полка» состоялось в Париже, в столице Франции акцию поддержали около тысячи человек.



Ранее французский журналист Дмитрий Де Кошко отметил, что участники акции в Париже шли примерно три-четыре часа от площади Республики под песни военных лет. «Провокаторы-бандеровцы были и в метро, и вдоль нашего пути. Но французская полиция очень хорошо сработала», — поделился он.