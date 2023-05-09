Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Вторник, 09 Мая
+14...+13
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 445.28 KZT
  • €1 = 490.97 KZT
  • 1 RUB = 5.8 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Мира

Акция «Бессмертный полк» прошла в десятках стран мира

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 11:51
Акция «Бессмертный полк» прошла в десятках стран мира
Фото: Олег Никишин / Getty Images
Шествие «Бессмертного полка» прошло в десятках стран мира, в акции приняли участие тысячи человек. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской весны».

Отмечается, что в акции в Пекине приняли участие около 700 человек. В Монголии шествие поддержали около 500 человек.

На центральной площади в австрийской Вене исполнили «Катюшу» и вальс. В Австралии, несмотря на непогоду, в шествии приняли участие около 100 горожан.

На Мальте дети в рамках акции высадили деревья на Аллее Памяти. В Стамбуле акцию поддержало Генконсульство России.

Несмотря на провокации украинских активистов шествие «Бессмертного полка» состоялось в Париже, в столице Франции акцию поддержали около тысячи человек.

Ранее французский журналист Дмитрий Де Кошко отметил, что участники акции в Париже шли примерно три-четыре часа от площади Республики под песни военных лет. «Провокаторы-бандеровцы были и в метро, и вдоль нашего пути. Но французская полиция очень хорошо сработала», — поделился он.


Источник: lenta.ru
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика