В Белом доме озвучили худший сценарий в случае дефолта в США

По информации телеканала CNN, в случае первого в истории США дефолта по госдолгу, который может быть объявлен американскими властями уже в июне, 66 миллионов пенсионеров, американцев с ограниченными возможностями и представителей других социально незащищенных групп рискуют столкнуться с задержками бюджетных выплат, передает Tengrinews.kz со ссылкой на "Голос Америки".
Более двух миллионов госслужащих и около 1,4 миллиона военных также могут не получить зарплату вовремя. При худшем сценарии, если Конгресс позволит дефолту затянуться, фондовый рынок США может обвалиться на 45 процентов, а больше восьми миллионов человек рискуют потерять работу, предупредили в Белом Доме.
В январе этого года США достигли порога госдолга в 31,38 триллионов долларов. В апреле палата представителей, контролируемая республиканцами, приняла законопроект об увеличении потолка госдолга на дополнительные 1,5 триллиона долларов в обмен на сокращение расходов бюджета. Однако Сенат, контролируемый демократами, и Джо Байден заявили, что не одобрят это предложение.
Без повышения потолка госдолга правительство США больше не сможет занимать деньги для покрытия расходов. Министр финансов США Джанет Йеллен несколько раз предупреждала, что, если республиканцы и демократы не смогут договориться о повышении лимита госдолга, власти могут объявить дефолт примерно 1 июня.
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