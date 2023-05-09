Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Вторник, 09 Мая
+14...+13
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 445.28 KZT
  • €1 = 490.97 KZT
  • 1 RUB = 5.8 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Мира

В Белом доме озвучили худший сценарий в случае дефолта в США

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 19:05
В Белом доме озвучили худший сценарий в случае дефолта в США
© CNN
По информации телеканала CNN, в случае первого в истории США дефолта по госдолгу, который может быть объявлен американскими властями уже в июне, 66 миллионов пенсионеров, американцев с ограниченными возможностями и представителей других социально незащищенных групп рискуют столкнуться с задержками бюджетных выплат, передает Tengrinews.kz со ссылкой на "Голос Америки".

Более двух миллионов госслужащих и около 1,4 миллиона военных также могут не получить зарплату вовремя. При худшем сценарии, если Конгресс позволит дефолту затянуться, фондовый рынок США может обвалиться на 45 процентов, а больше восьми миллионов человек рискуют потерять работу, предупредили в Белом Доме.

В январе этого года США достигли порога госдолга в 31,38 триллионов долларов. В апреле палата представителей, контролируемая республиканцами, приняла законопроект об увеличении потолка госдолга на дополнительные 1,5 триллиона долларов в обмен на сокращение расходов бюджета. Однако Сенат, контролируемый демократами, и Джо Байден заявили, что не одобрят это предложение.

Без повышения потолка госдолга правительство США больше не сможет занимать деньги для покрытия расходов. Министр финансов США Джанет Йеллен несколько раз предупреждала, что, если республиканцы и демократы не смогут договориться о повышении лимита госдолга, власти могут объявить дефолт примерно 1 июня.


Источник: Tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика