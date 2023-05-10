Мощный взрыв попал на видео в Узбекистане

Мощный взрыв прогремел на автомобильной газозаправочной станции, расположенной недалеко от предприятия газоснабжения в Самаркандской области, передает Tengrinews.kz со ссылкой на "Газета.uz".Сильный пожар произошел вечером 9 мая на АГЗС в Пахтачийском районе. Он привел к взрыву, который оказался запечатлен на видео, распространившихся в социальных сетях.В МЧС Узбекистана сообщили, что сообщение о пожаре поступило 9 мая в 21:25. На место были отправлены пять пожарно-спасательных расчетов, в 22:30 пожар был локализован и в 23:00 потушен.В результате пожара на территории заправочной станции были повреждены три автомобиля Isuzu и находившиеся в них 50-литровые баллоны со сжиженным газом.Предположительно, инцидент произошел в результате нарушения правил техники безопасности при сливе газа из автомобиля-цистерны MAN в резервную емкость. По предварительной информации, телесные повреждения получил один человек. Ведутся работы по устранению последствий инцидента.