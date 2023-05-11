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Плати и смотри: YouTube объявил войну блокировщикам рекламы

Просмотров:220 Опубликовано: Вчера, 19:20
Плати и смотри: YouTube объявил войну блокировщикам рекламы
Фото:searchenginejournal
YouTube предлагает пользователям отключить блокировку рекламы или перейти на тариф премиум. Иначе разработчики запретят им просматривать ролики, пишет MC.today, пересказывает подробности Tengri Life.

Пользователи YouTube на днях начали делиться в соцсетях тем, что сервис стал предупреждать о запрете использования программ для блокировки рекламы на платформе. Информация выводится на экране устройства в виде всплывающего окошка.

"Похоже, что вы используете блокировщик рекламы. Но благодаря рекламе YouTube остается бесплатным для миллиардов пользователей по всему миру", – говорится в сообщении.



Тем, кто получает такое уведомление, предлагают две опции на выбор: выключить блокировщик или оформить платную подписку. В таком тарифе, а именно YouTube Premium, ролики можно просматривать без рекламы.

Представители компании подтвердили, что на данном этапе проводят тестирование поведения пользователей. Их количество пока небольшое, но география достаточно широкая и охватывает все регионы мира.

Отметим, что пока подписка на YouTube Premium в Казахстане недоступна. Когда в нашей стране появится эта функция и как она будет работать, читайте в материале по ссылке.


Источник: Тengrinews.kz
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