Плати и смотри: YouTube объявил войну блокировщикам рекламы

looks like youtube are finally starting to beef with ad blockers by preventing people from using the site until it's whitelisted pic.twitter.com/P90kRKz90S — T9 (@Thafnine) May 10, 2023

YouTube предлагает пользователям отключить блокировку рекламы или перейти на тариф премиум. Иначе разработчики запретят им просматривать ролики, пишет MC.today, пересказывает подробности Tengri Life.Пользователи YouTube на днях начали делиться в соцсетях тем, что сервис стал предупреждать о запрете использования программ для блокировки рекламы на платформе. Информация выводится на экране устройства в виде всплывающего окошка."Похоже, что вы используете блокировщик рекламы. Но благодаря рекламе YouTube остается бесплатным для миллиардов пользователей по всему миру", – говорится в сообщении.Тем, кто получает такое уведомление, предлагают две опции на выбор: выключить блокировщик или оформить платную подписку. В таком тарифе, а именно YouTube Premium, ролики можно просматривать без рекламы.Представители компании подтвердили, что на данном этапе проводят тестирование поведения пользователей. Их количество пока небольшое, но география достаточно широкая и охватывает все регионы мира.Отметим, что пока подписка на YouTube Premium в Казахстане недоступна. Когда в нашей стране появится эта функция и как она будет работать, читайте в материале по ссылке.