Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Пятница, 12 Мая
+16...+15
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 444.22 KZT
  • €1 = 485.09 KZT
  • 1 RUB = 5.88 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Мира

Илон Маск покинет пост генерального директора Twitter

Просмотров:46 Опубликовано: Сегодня, 09:10
Илон Маск покинет пост генерального директора Twitter
Иллюстративное фото
Маск сообщил, что нашёл преемницу, которая сменит его на посту генерального директора компании. Она приступит к работе примерно через шесть недель.

Владелец Twitter, мультимиллиардер Илон Маск решил уйти с должности генерального директора этой компании. Соответствующее заявление предприниматель сделал в четверг, 11 мая, в микроблоге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на DW.



Имя преемницы он не назвал, добавив, что она приступит к работе примерно через шесть недель.

Сам Илон Маск будет занимать должности председателя совета директоров и технического директора компании. Он продолжит курировать работу системных администраторов, следить за IT-продукцией и программным обеспечением.

До этого Маск провёл опрос. "Должен ли я уйти с поста главы Twitter? Я буду придерживаться результатов этого опроса", - написал предприниматель. В итоге за его уход выступили 57,5 процента проголосовавших, против - 42,5 процента. В опросе участвовали 17,5 миллиона аккаунтов.

Отметим, что основатель компаний Tesla и SpaceX в этом году вновь возглавил рейтинг самых богатых людей мира по версии агентства Bloomberg. Состояние Маска, по данным агентства на 28 февраля, увеличилось до 187,1 миллиарда долларов на фоне роста акций компании Tesla.


Источник: Baigenews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика