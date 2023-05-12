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Сицилийский город пытается выселить криминального авторитета, чтобы избавиться от имиджа "столицы мафии"

Просмотров:4 Опубликовано: Сегодня, 13:49
Сицилийский город пытается выселить криминального авторитета, чтобы избавиться от имиджа "столицы мафии"
Иллюстративное фото
Сальвуччо Риина, сын известного мафиозного босса, вернулся в родной город в апреле, но его ждал холодный приём.

Власти небольшого сицилийского городка Корлеоне пытаются добиться переезда местного криминального авторитета – сына известного мафиозного дона, сообщает The Guardian. Городской совет утверждает, что его присутствие в городе "вредит репутации" Корлеоне.

Корлеоне – маленький городок, в котором всего лишь около 11 тысяч жителей, но его название хорошо известно во всём мире благодаря серии фильмов "Крёстный отец" и одноимённому роману Марио Пьюзо. Однако репутация Корлеоне как "столицы мафии" сложилась не только за счёт художественных произведений: из этого города и его окрестностей происходили несколько самых жестоких мафиози, в том числе Джек Драгна, Гаэтано Рейна, Томми Гальяно, Бернардо Провенцано и другие. Среди уроженцев Корлеоне был и один из наиболее опасных преступников Италии – Сальваторе "Тото" Риина, также известный как "Коротышка". Он был связан с сотнями заказных убийств и умер в 2017 году, отбывая пожизненное заключение.

Третий сын Тото Риины, – Джузеппе Сальваторе Риина, более известный как Сальвуччо, – вернулся в родной город в апреле. До этого он провёл в тюрьме около девяти лет, отбывая срок за вымогательство, отмывание денег и участие в делах мафии. Сальвуччо Риину ждал холодный приём: через несколько недель после его возвращения в Корлеоне городской совет опубликовал резолюцию, в которой криминальному авторитету настоятельно рекомендовали переехать. Городские власти объясняют такое требование тем, что хотят "избавить Корлеоне от репутационного ущерба".

"Мы хотим вновь заявить, ясно и громко: Корлеоне желает оставить своё мафиозное прошлое позади, даже если для этого потребуется изгнать нежелательных земляков, таких как Сальвуччо Риина, который никогда не дистанцировался от отвратительных преступлений своего отца Тото. Репутационный ущерб, который семейство Риина нанесло нашему городу, серьёзен, и его сложно возместить", – говорится в резолюции городского совета.

Окончательное решение о том, будут ли принудительно выселять Сальвуччо Риину из Корлеоне, остаётся за правоохранительными органами Палермо, главного города Сицилии.

Как отмечает The Guardian, в 2016 году Сальвуччо Риина опубликовал книгу под названием "Семейная жизнь Риина", которая спровоцировала возмущение внутри страны: книжные магазины от Сицилии до Милана отказывались её продавать и выставляли на витринах соответствующие предупреждения. Дочь Тото "Коротышки" Риины Лючия также пыталась эксплуатировать криминальное наследие своей семьи в коммерческих целях: в 2019 году она открыла в Париже итальянский ресторан "Корлеоне", но была вынуждена закрыть заведение всего через год.


Источник: Informburo.kz
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