Что менее вредно: выпивать много по выходным или по чуть-чуть каждый день

Любители выпить уверяют, что спиртные напитки расширяют сосуды, а некоторые врачи якобы рекомендуют иногда выпивать рюмочку-другую. Противники спиртного убеждены, что пить нельзя вообще. Кому верить? И что на самом деле безопаснее для здоровья? На эти вопросы ответила клинический генетик, нутрициолог, эксперт Академии врачей UniProf Светлана Перес, передает Tengri Life.



"Много и редко" vs "мало и часто"

По словам эксперта, все зависит от того, сколько и что именно вы наливаете в свой бокал. Например, для "профилактики" образований сгустков крови достаточно 50 миллилитров качественного красного вина, то есть всего пара глотков. Но кто останавливается на таком количестве?



Примечательно, что древнегреческий целитель Гиппократ пробовал с помощью вина лечить разные заболевания. В старые времена во Франции это тоже было весьма распространенным делом.



"Но, несмотря на вехи истории, с точки зрения современной медицины ежедневное употребление даже такого, казалось бы, безобидного напитка, как вино, небезопасно для здоровья", - цитирует врача Championat.



Что произойдет с организмом, если пить алкоголь регулярно



Болезни желудочно-кишечного тракта

Если алкоголь попадает в организм каждый день, это может нанести вред бактериям в желудке, которые отвечают за нормальное пищеварение. Имея высокий индекс кислотности, алкогольные напитки могут привести к повреждению стенок желудка и кишечника.



Нарушение кровообращения

В избыточных количествах этанол повышает артериальное давление, сгущает кровь, нарушает кровообращение в мозговых и коронарных сосудах. Алкоголь провоцирует развитие инфаркта, инсульта, гипертонического криза. При длительном употреблении развиваются необратимые заболевания сердца и мозга - алкогольная кардиомиопатия, энцефалопатия.



Систематический прием алкоголя на протяжении нескольких лет приводит к появлению болей в области сердца. Это может вызвать повышение артериального давления и развитие гипертонической болезни, атеросклероза, ишемической болезни сердца. Все эти последствия появляются даже при употреблении 0,5 литра пива несколько раз в неделю.



Проблемы с печенью и нарушение работы сердца

Избыточный или системный алкоголь, находясь в водной среде, растворяет жиры, вызывает слипание эритроцитов и закупорку капилляров, приводит к усиленному отложению жира в печени и сердце в периоды между приемами спиртного.



Алкоголь - фактор риска для развития гипертонии: уже от 60 миллилитров в день происходит повышение артериального давления в прямой зависимости от количества выпитого - чем чаще принимается спиртное, тем хуже последствия.



Алкоголь становится крайне опасным при одновременном приеме разжижающих кровь антикоагулянтов и даже витамина С. Дело в том, что, если печень нагружена алкоголем, ей некогда расщеплять лекарство, а значит, уровень препарата в крови повышается, что может привести к риску кровотечений.



Вывод

"В среднем необходимо трое суток, чтобы организм очистился от продуктов распада этанола. Поэтому редкие "запои" (нет, не каждые выходные, а иногда!) будут безопаснее, чем ежедневное употребление алкоголя. Так как риски нарушения дозировок при ежедневном употреблении очень высоки. "Иногда и редко" безопаснее, чем ежедневно "по чуть-чуть", особенно если это "чуть-чуть" превышает допустимые токсические нормы



С другой стороны, важно помнить, что безопасной дозы алкоголя вовсе не существует, поскольку организм человека не рассчитан ни на какое количество спиртного", - подвела итог Светлана Перес.