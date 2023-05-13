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Книга Гиннеса: мороженое из молока, лука и грибов признали самым дорогим в мире

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 15:45
Книга Гиннеса: мороженое из молока, лука и грибов признали самым дорогим в мире
Фото из открытых источников
Авторы Книги рекордов Гиннесса официально признали мороженое Byakuya самым дорогим в мире. Одна порция лакомства весом 130 граммов стоит 6 700 долларов (около 3 миллионов тенге), рассказывает Tengri Life.

Мороженое Byakuya японского бренда Cellato установило новый рекорд Гиннесса как самое дорогое мороженое в мире. Бархатистая основа сладкого лакомства приготовлена из молока, двух видов сыра, яичных желтков и лука-порея и покрыта сверху сыром пармезан, белым трюфелем, трюфельным маслом и сусальным золотом.

Как утверждает производитель, десерт имеет легкую сладость, сложный вкус и роскошную гладкую текстуру. Упаковано мороженое в стильную черную коробку с маленькой металлической ложкой ручной работы, созданной японским мастером Takeuchi в Фусими, Киото, с помощью технологий и материалов, используемых при строительстве храмов и святилищ.

Книга Гиннеса: мороженое из молока, лука и грибов признали самым дорогим в мире


Одна порция мороженого Byakuya весом 130 граммов стоит 6 700 долларов. Японский производитель рекомендует сочетать Byakuya с бокалом выдержанного белого вина. Мороженое следует немного размягчить, чтобы металлическая ложка из комплекта легко вошла в него, затем добавить прилагаемое трюфельное масло для усиления вкуса и наслаждаться.


Источник: Tengrinews.kz
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