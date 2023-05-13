Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Суббота, 13 Мая
+15...+15
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 445.99 KZT
  • €1 = 486.53 KZT
  • 1 RUB = 5.78 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Мира

Пчелы из лаборатории убили шесть человек в Никарагуа, 14 госпитилизированы

Просмотров:145 Опубликовано: Сегодня, 20:36
Пчелы из лаборатории убили шесть человек в Никарагуа, 14 госпитилизированы
© Jam Press
В Никарагуа рой "пчел-убийц" насмерть зажалил шестерых человек, в том числе женщину и ее восьмилетнюю дочь, еще 14 человек госпитализированы, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Russian Traveler.

Трагедия произошла после ДТП. Автобус с 60 пассажирами совершал поездку из Хинотеги в Сан-Себастьян-де-Яли. В какой-то момент транспорт вылетел с дороги и рухнул в 50 метровое ущелье.

Несмотря на страшную аварию, все пассажиры пережили падение, но на этом все не закончилось. Автобус оказался на кофейной плантации, где жил рой пчел - и их очень встревожила автокатастрофа.

Разъяренные насекомые налетели на пассажиров - тела жертв с ног до головы были покрыты сотнями следов от укусов.

Эксперты отмечают, что насекомые относились к виду пчел из рода Apis. Эта пчела-убийца представляет собой гибрид европейской медоносной пчелы и африканской медоносной пчелы. Она стала результатом лабораторных экспериментов, проведенных в Бразилии несколько десятилетий назад. Затем насекомые мигрировали в США.

Пчелы постоянно защищают свои ульи и могут посчитать опасными даже яркий цвет одежды или ощутимый запах парфюма. Чиновники здравоохранения советуют людям, на которых напали пчелы, покрыть голову какой-либо тканью и убегать в поисках укрытия, не размахивая руками.


Источник: Tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика