Пчелы из лаборатории убили шесть человек в Никарагуа, 14 госпитилизированы

В Никарагуа рой "пчел-убийц" насмерть зажалил шестерых человек, в том числе женщину и ее восьмилетнюю дочь, еще 14 человек госпитализированы, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Russian Traveler.



Трагедия произошла после ДТП. Автобус с 60 пассажирами совершал поездку из Хинотеги в Сан-Себастьян-де-Яли. В какой-то момент транспорт вылетел с дороги и рухнул в 50 метровое ущелье.



Несмотря на страшную аварию, все пассажиры пережили падение, но на этом все не закончилось. Автобус оказался на кофейной плантации, где жил рой пчел - и их очень встревожила автокатастрофа.



Разъяренные насекомые налетели на пассажиров - тела жертв с ног до головы были покрыты сотнями следов от укусов.



Эксперты отмечают, что насекомые относились к виду пчел из рода Apis. Эта пчела-убийца представляет собой гибрид европейской медоносной пчелы и африканской медоносной пчелы. Она стала результатом лабораторных экспериментов, проведенных в Бразилии несколько десятилетий назад. Затем насекомые мигрировали в США.



Пчелы постоянно защищают свои ульи и могут посчитать опасными даже яркий цвет одежды или ощутимый запах парфюма. Чиновники здравоохранения советуют людям, на которых напали пчелы, покрыть голову какой-либо тканью и убегать в поисках укрытия, не размахивая руками.