Ушел из жизни легендарный теннисист Оуэн Дэвидсон

В возрасте 79 лет ушел из жизни легендарный австралийский теннисист, 13-кратный чемпион турниров "Большого шлема" Оуэн Дэвидсон, сообщает Zakon.kz.



Оуэн Дэвидсон, известный теннисист-профессионал, стал победителем 13 турниров "Большого шлема" в мужском и смешанном парном разряде. Он также является обладателем Большого шлема за 1967 год в смешанном парном разряде. В 2010 году он был введен в члены Международного зала теннисной славы, а в 2001 году - в Зал теннисной славы Австралии.



В своей карьере Дэвидсон выиграл 11 турниров "Большого шлема" в смешанном парном разряде, восемь из которых он выиграл вместе с американской теннисисткой Билли-Джин Кинг. Их команда победила на Уимблдонском турнире четыре раза, что стало рекордом турнира для мужчин. В 1967 году они выиграли три турнира Большого шлема из четырех, начиная с чемпионата Франции, а Дэвидсон также выиграл чемпионат Австралии в паре с австралийской теннисисткой Лесли Тернер-Боури, став обладателем Большого шлема за сезон.



Дэвидсон продолжал успешно выступать в парных турнирах как до, так и после начала Открытой эры, когда профессиональные теннисисты были допущены к участию в любительских турнирах. С 1968 года он выиграл пять титулов на турнирах Большого шлема в смешанном разряде и два в мужском парном разряде. Он также дважды играл в финалах турниров Большого шлема за этот период, включая финал первого Открытого чемпионата Франции в 1968 году. В 1974 году, в паре с Джоном Ньюкомбом, Дэвидсон достиг финала итогового чемпионата WCT, который на тот момент был одним из двух наиболее престижных профессиональных турниров, к участию в которых допускались только лучшие игроки-профессионалы.