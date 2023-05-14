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ЛАДА.kz » Новости Мира

Американец создал работающий на пиве мотоцикл

Просмотров:436 Опубликовано: Вчера, 17:17
Американец создал работающий на пиве мотоцикл
Фото: скриншот видео
Изобретатель из Миннесоты Кай Майклсон привлек внимание своим новым изобретением – мотоциклом, работающим на пиве, сообщает Zakon.kz.

Вместо стандартного двигателя мотоцикл оснащен 54-литровым бочонком с нагревательной спиралью. Спираль нагревает пиво до 300 градусов по Цельсию, превращая его в перегретый пар, который обеспечивает движение мотоцикла.

Ожидается, что скорость мотоцикла сможет достигать 241 км/ч. Майклсон планирует в ближайшее время протестировать свой мотоцикл на полигоне, чтобы оценить его возможности. Сын Майклсона, Бадди, отметил, что мотоцикл может быть изменен для работы на других напитках, например, Red Bull.



Источник: zakon.kz
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Комментарии ( 2 )

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 camel (Посетители) Вчера, 21:32
Молодец американец! Паровой котел на пиве это, конечно, глупее, грязнее и дороже, чем просто на воде - но очень креативно привлечь к себе внимание.
А что касается китов - Гренландские эскимосы добывают около 170 китов в год — третий по объёму промысел в мире после Норвегии и Японии, которые добывают по 600 и более китов ежегодно.

я не люблю, когда мне лезут в душу...
 
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Lite (Посетители) Вчера, 17:26
Думаю в начале следующего десятилетия мир сможет практически полностью отказаться от нефти, как когда-то отказался от убийства китов ради жира. И природе будет лучше и меньше будет проблем тогда в целом.
 
 

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