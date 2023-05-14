Американец создал работающий на пиве мотоцикл

Изобретатель из Миннесоты Кай Майклсон привлек внимание своим новым изобретением – мотоциклом, работающим на пиве, сообщает Zakon.kz.Вместо стандартного двигателя мотоцикл оснащен 54-литровым бочонком с нагревательной спиралью. Спираль нагревает пиво до 300 градусов по Цельсию, превращая его в перегретый пар, который обеспечивает движение мотоцикла.Ожидается, что скорость мотоцикла сможет достигать 241 км/ч. Майклсон планирует в ближайшее время протестировать свой мотоцикл на полигоне, чтобы оценить его возможности. Сын Майклсона, Бадди, отметил, что мотоцикл может быть изменен для работы на других напитках, например, Red Bull.