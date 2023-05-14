Три человека скончались на избирательных участках в Турции

Во время выборов президента в Турции на избирательных участках скончались три человека. Предварительная причина смерти – сердечные приступы, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на телеканал TRT Haber.



По данным портала, в Ризе от сердечного приступал скончался сотрудник избирательного участка. В городе Трабзон от такого же недуга умерла 75-летняя женщина. Сообщается, что она пришла в избирательный участок с семьей, зашла в кабинку для голосования, где и случился приступ. Спасти женщину не удалось.



Еще один человек скончался от сердечного приступа в турецком городе Гиресун. Мужчине было 85 лет.



Напомним, сегодня, 4 мая, в Турции проходят выборы президента страны.