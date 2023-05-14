Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Понедельник, 15 Мая
+13...+12
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 445.99 KZT
  • €1 = 486.53 KZT
  • 1 RUB = 5.78 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Мира

Три человека скончались на избирательных участках в Турции

Просмотров:197 Опубликовано: Вчера, 19:47
Три человека скончались на избирательных участках в Турции
Фото: trthaber.com
Во время выборов президента в Турции на избирательных участках скончались три человека. Предварительная причина смерти – сердечные приступы, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на телеканал TRT Haber.

По данным портала, в Ризе от сердечного приступал скончался сотрудник избирательного участка. В городе Трабзон от такого же недуга умерла 75-летняя женщина. Сообщается, что она пришла в избирательный участок с семьей, зашла в кабинку для голосования, где и случился приступ. Спасти женщину не удалось.

Еще один человек скончался от сердечного приступа в турецком городе Гиресун. Мужчине было 85 лет.

Напомним, сегодня, 4 мая, в Турции проходят выборы президента страны.


Источник: Tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика