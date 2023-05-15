В Генштабе России высказались о планах по второй волне мобилизации

Контр-адмирал Цимлянский заявил об отсутствии планов второй волны мобилизации в России.



Проведения второй волны мобилизации нет в планах Генштаба Вооруженных сил (ВС) России, поскольку добровольцев и уже призванных граждан хватает для выполнения задач. Об этом заявил начальник управления Главного организационно-мобилизационного управления (ГОМУ) Генштаба ВС РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский, передает ТАСС.



«Хочу вас всех заверить, что в планах Генерального штаба нет второй волны мобилизации. Тех, кто уже призван на военную службу, а также граждан, добровольно изъявивших желание участвовать в операции, вполне хватает для выполнения возложенных задач», — высказался Цимлянский в ходе брифинга, посвященному весеннему призыву.



В четверг, 30 марта, президент России Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве в армию. Он начнется 1 апреля 2023 года и продлится до 15 июля 2023 года. В соответствии с законом планируется призвать 147 тысяч человек.



Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявлял, что вторая волна мобилизации в Кремле не обсуждается.



Частичная мобилизация в России началась 21 сентября и завершилась 28 октября 2022 года. Всего из запаса призвали 300 тысяч россиян. От мобилизации в стране освободили более 830 тысяч человек, часть из них — сотрудники предприятий оборонно-промышленного комплекса и других социально значимых государственных сфер. Президент России Путин неоднократно заявлял, что в проведении новых мобилизационных мероприятий нет необходимости.