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Когда пройдет второй тур президентских выборов в Турции

Просмотров:201 Опубликовано: Вчера, 18:33
Когда пройдет второй тур президентских выборов в Турции
Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов
Второй тур президентский выборов состоится в Турции, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Глава высшей избирательной комиссии Турции Ахмет Йенер официально объявил о том, что через две недели, 28 мая состоится второй тур президентских выборов.

Председатель Центризбиркома страны сообщил, что Реджеп Тайип Эрдоган набрал 49,51 процента голосов избирателей, а его основной оппонент - Кемаль Кылычдароглу - 44,88 процента.

За третьего кандидата Синана Огана проголосовали 5,2 процента избирателей. Для победы в первом туре одному из кандидатов нужно было набрать больше 50 процентов голосов.

Отметим, что во втором туре победитель будет определен большинством голосов.

Напомним, что Эрдоган ранее уже заявил, что не исключает возможности проведения второго тура выборов в стране и готов вновь посоперничать с Кылычдароглу.

Накануне после закрытия избирательных участков Эрдоган поблагодарил граждан станы за участие в выборах и призвал не делать поспешных выводов. В ночь на 15 мая, после закрытия избирательных участков в Стамбуле начали праздновать победу Эрдогана.


Источник: Тengrinews.kz
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