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Какой орган постоянно уменьшается из-за курения, выяснили ученые

Просмотров:249 Опубликовано: Сегодня, 16:50
Какой орган постоянно уменьшается из-за курения, выяснили ученые
Кадр из фильма "Лицо со шрамом"
Врачи давно предупреждают: курение вредит вашему здоровью и укорачивает жизнь. Увы, курильщики могут многое знать о вреде сигарет, но эта информация не всегда мотивирует распрощаться с пагубной привычкой. Подробнее рассказывает Tengri Life со ссылкой на Doctorpiter.

Ученые Пенсильванского университета нашли еще одно последствие курения. Оказалось, что сигареты могут приводить к сокращению объема мозга и повышать риск развития деменции. В рамках исследования ученые задействовали более 28 тысяч человек. Авторы работы проанализировали МРТ-снимки из Британского хранилища генетических и медицинских данных жителей Соединенного Королевства.

В итоге выяснилось: у курильщиков в среднем объем мозга меньше, чем у тех, кто не курит. Каждая выкуренная пачка сигарет в год, как показал анализ, была связана с уменьшением серого вещества примерно на 0,15 кубического сантиметра.

Более того, выяснилось, что у тех, кто уже давно отказался от сигарет, серого вещества в мозгу оказалось больше, чем у тех, кто завязал с вредной привычкой недавно. Это доказывает, что отказ от курения поможет обратить вспять уменьшение объема мозга.

Авторы другого исследования, опубликованного в The Lancet, даже составили список болезней, риск которых повышается из-за курения. Для этого ученые проанализировали данные о здоровье более 500 тысяч взрослых китайцев из China Kadoorie Biobank. В итоге среди недугов, связанных с сигаретами, оказались несколько видов рака, сахарный диабет, инфаркт, пневмония, язва желудка, катаракта и многое другое.

А как понять, как сильно вам успели навредить сигареты? Есть такое понятие, как индекс курильщика. Чтобы узнать его, нужно количество сигарет, которое человек выкуривает за день, умножить на общий стаж курения в годах и поделить на 20. Если вы на время уже пробовали отказываться от этой привычки, учитывать перерывы нужно только в случае, если они длились больше года.


Источник: Тengrinews.kz
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