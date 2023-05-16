В ЮАР заявили о согласии Путина и Зеленского на мирную миссию из Африки

Президент ЮАР: Путин и Зеленский согласились принять миссию африканских лидеров.



Помимо ЮАР, в инициативе принимают участие президенты Замбии, Сенегала, Конго, Уганды и Египта, сказал президент Сирил Рамафоса.



Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский согласились принять миссию африканских лидеров по мирному урегулированию российско-украинского конфликта. Об этом по итогам телефонных переговоров с обоими лидерами заявил президент ЮАР Сирил Рамафоса, передает CGTN Europe.



«Эта миссия обсуждалась многие месяцы. <...> Группа африканских лидеров настаивала, что это важно для Африки, также это делается ради большого дела. Я поговорил с лидерами стран [Украины и России], которых я упомянул, и мы решили запустить этот процесс», — подчеркнул Рамафоса.



По его словам, помимо ЮАР, в инициативе принимают участие президенты Замбии, Сенегала, Конго, Уганды и Египта. Он добавил, что генсек ООН Антониу Гутерриш и офис Африканского союза уже проинформированы об этой миссии.



Пресс-служба Кремля сообщала о телефонном разговоре Путина и Рамафосы, который состоялся по инициативе южноафриканской стороны, 12 мая. Отмечалось, что Путин поддержал высказанную лидером ЮАР идею участия группы африканских лидеров в обсуждении перспектив урегулирования конфликта.