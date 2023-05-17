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Экс-президента Франции Саркози приговорили к тюрьме по делу о прослушке

Просмотров:170 Опубликовано: Сегодня, 13:39
Экс-президента Франции Саркози приговорили к тюрьме по делу о прослушке
Фото: instagram.com/nicolassarkozy
Апелляционный суд Парижа приговорил экс-президента Николя Саркози к году тюрьмы по "делу о прослушке", передает Tengrinews.kz со ссылкой на DW.

Саркози был осужден в 2021 году за коррупцию и торговлю влиянием и приговорен к трем годам тюремного заключения - два из них условно и один дома с электронным браслетом, за коррупцию и торговлю влиянием через секретную телефонную линию, обнаруженную в результате прослушивания телефонных разговоров. Однако два года впоследствии были отсрочены.

По данным следствия, Саркози с помощью своего адвоката обещал помочь судье Жильберу Азиберу, чтобы тот получил должность в Княжестве Монако. Однако сама сделка была небезвозмездной - так, Саркози попросил у судьи секретную информацию о ходе расследования по его делу о "незаконном финансировании его предвыборной кампании" еще в 2013 году.

В качестве доказательств следствие привело многочисленные перехваченные телефонные переговоры об этой сделке. Именно поэтому обвинения Саркози выдвинуты по "делу о прослушке". Доводы обвинения основывались на разговорах между Саркози и его бывшим адвокатом Тьерри Эрцогом.

5 декабря 2022 года начался апелляционный процесс по этому делу. Вместе с Саркози апелляцию подали и другие его фигуранты - адвокат Эрцог и судья Азибер.

Согласно постановлению аппелляционного суда теперь Саркози приговорен к году тюрьмы и двум годам лишения свободы условно. Однако согласно постановлению срок по этому делу он будет отбывать на дому с электронным браслетом вместо тюремного заключения.


Источник: Tengrinews.kz
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