Экс-президента Франции Саркози приговорили к тюрьме по делу о прослушке

Апелляционный суд Парижа приговорил экс-президента Николя Саркози к году тюрьмы по "делу о прослушке", передает Tengrinews.kz со ссылкой на DW.



Саркози был осужден в 2021 году за коррупцию и торговлю влиянием и приговорен к трем годам тюремного заключения - два из них условно и один дома с электронным браслетом, за коррупцию и торговлю влиянием через секретную телефонную линию, обнаруженную в результате прослушивания телефонных разговоров. Однако два года впоследствии были отсрочены.



По данным следствия, Саркози с помощью своего адвоката обещал помочь судье Жильберу Азиберу, чтобы тот получил должность в Княжестве Монако. Однако сама сделка была небезвозмездной - так, Саркози попросил у судьи секретную информацию о ходе расследования по его делу о "незаконном финансировании его предвыборной кампании" еще в 2013 году.



В качестве доказательств следствие привело многочисленные перехваченные телефонные переговоры об этой сделке. Именно поэтому обвинения Саркози выдвинуты по "делу о прослушке". Доводы обвинения основывались на разговорах между Саркози и его бывшим адвокатом Тьерри Эрцогом.



5 декабря 2022 года начался апелляционный процесс по этому делу. Вместе с Саркози апелляцию подали и другие его фигуранты - адвокат Эрцог и судья Азибер.



Согласно постановлению аппелляционного суда теперь Саркози приговорен к году тюрьмы и двум годам лишения свободы условно. Однако согласно постановлению срок по этому делу он будет отбывать на дому с электронным браслетом вместо тюремного заключения.