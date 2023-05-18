Древнейшую Библию в мире продали за 38 миллионов долларов

Древнейшую 1100-летнюю Библию на иврите продали за 38,1 миллиона долларов, передает Tengri Life со ссылкой на DW.



Одна из старейших Библий мира на иврите называется "Кодекс Сассуна". Ее продали в Нью-Йорке на аукционе Sotheby's за 38,1 миллиона долларов. Издание стало самой дорогой рукописью, когда-либо проданной на аукционе.



Один из старейших в мире сохранившихся библейских манускриптов будет размещен в Музее еврейского народа в израильском Тель-Авиве.



Это рукописный пергаментный том в кожаном переплете, содержащий почти полное описание Библии на иврите. Рукопись приобрел Альфред Мозес, бывший посол Соединенных Штатов Америки в Румынии.



Мозес приобрел древний текст от имени американских друзей АНУ - Музея еврейского народа в Тель-Авиве. Коллекцию именно этого музея и пополнит Кодекс Сассуна, об этом сообщил аукционный дом Sotheby's.