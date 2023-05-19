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7 лет в плену: похищенного в Африке врача из Австралии спасли

Просмотров:146 Опубликовано: Сегодня, 09:48
7 лет в плену: похищенного в Африке врача из Австралии спасли
Фото: ncc.org.au
Австралийский врач Кеннет Эллиотт был освобожден после более чем семи лет заключения, передает Tengrinews.kz со ссылкой на 9news.com.au.

Врач из Австралии Кеннет Эллиотт вместе с женой был похищен после атаки боевиков "Аль-Каиды" на столицу Буркина-Фасо в 2016 году, где врач руководил клиникой. Супруга врача Джоселин была освобождена спустя несколько недель.

Спустя семь лет министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг заявила, что Эллиотт в безопасности, хорошо себя чувствует и воссоединился со своей женой и детьми.

"Мы признаем силу и стойкость, которые доктор Эллиотт и члены его семьи проявили в самых сложных обстоятельствах. Мы выражаем благодарность австралийским чиновникам, которые много лет работали над тем, чтобы добиться освобождения доктора Эллиотта, и оказывали поддержку его семье", - отметила Пенни Вонг.

Отмечается, что Эллиотту в плену исполнилось 88 лет.


Источник: Тengrinews.kz
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