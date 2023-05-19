7 лет в плену: похищенного в Африке врача из Австралии спасли

Австралийский врач Кеннет Эллиотт был освобожден после более чем семи лет заключения, передает Tengrinews.kz со ссылкой на 9news.com.au.



Врач из Австралии Кеннет Эллиотт вместе с женой был похищен после атаки боевиков "Аль-Каиды" на столицу Буркина-Фасо в 2016 году, где врач руководил клиникой. Супруга врача Джоселин была освобождена спустя несколько недель.



Спустя семь лет министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг заявила, что Эллиотт в безопасности, хорошо себя чувствует и воссоединился со своей женой и детьми.



"Мы признаем силу и стойкость, которые доктор Эллиотт и члены его семьи проявили в самых сложных обстоятельствах. Мы выражаем благодарность австралийским чиновникам, которые много лет работали над тем, чтобы добиться освобождения доктора Эллиотта, и оказывали поддержку его семье", - отметила Пенни Вонг.



Отмечается, что Эллиотту в плену исполнилось 88 лет.