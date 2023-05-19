Сильное землетрясение произошло в Тихом океане и вызвало опасность цунами, передает Tengrinews.kz со ссылкой на DW.



Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в пятницу, 19 мая, к юго-востоку от островов Лоялти на французской территории Новая Каледония.



По данным Геологической службы США (USGS), землетрясение было обнаружено на глубине 37 километров.



Подземные толчки пронеслись к юго-западу от Фиджи, к северу от Новой Зеландии и к востоку от Австралии.



"Исходя из предварительных параметров землетрясения, опасные волны цунами возможны для побережья в пределах 1000 километров от эпицентра землетрясения", - сообщил Тихоокеанский центр предупреждения о цунами.



На Вануату спрогнозировали цунами, а на Фиджи, Новую Каледонию, Кирибати и Новую Зеландию прогнозируются более мягкие волны.



Ранее ученые предупредили, что обнаруженная на дне Тихого океана дыра может спровоцировать "мегаземлетрясение".