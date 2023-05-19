Как избавиться от долгов: эксперт назвала действенный способ

При оформлении кредита не каждый может правильно рассчитать свои финансовые возможности. Как действовать, чтобы выплатить долг без сверхэкономии, объяснила эксперт по финансовой грамотности Ольга Дайнеко, передает Tengri Life.



По ее словам, оптимально, если платежи по кредитам не превышают 30% от общего дохода семьи. Дайнеко отмечает, что это позволяет не снижать качество жизни, экономя на всем.



"Если платежи занимают более половины бюджета, то это повод бить тревогу. При первых признаках неплатежеспособности нужно реалистично оценить перспективы и, возможно, поискать способ оптимизации своих обязательств, чтобы финансовые проблемы не превратились в долговой кошмар", – говорит Дайнеко в интервью радио Sputnik.



Эксперт советует: чтобы не допустить просрочек по платежам, стоит пересмотреть некоторые статьи расходов. Ольга Дайнеко рекомендует начать с составления плана разумной экономии.



"Откажитесь от спонтанных трат, эмоциональных покупок, готовой еды, ненужных платных подписок и услуг. Однако экономия не должна сказываться на здоровье и образовании. Подорванное здоровье не позволит достичь поставленных целей и сведет все усилия к нулю", - предупреждает она.



Кроме того, наряду с сокращениям расходов эксперт советует позаботиться об увеличении доходов и предлагает несколько вариантов.



Например, Дайнеко рекомендует провести ревизию вещей. По ее словам, одежду и обувь не по размеру, пылящийся спортивный инвентарь, ненужную мебель, оставшиеся после ремонта стройматериалы, детские игрушки можно продать.



"Поищите подработку: нередко и хобби приносит доход. Вспомните про налоговые вычеты, оцените возможность получения государственной социальной поддержки. Все дополнительные средства можно направить на досрочное погашение кредита. Это позволит снизить размер ежемесячных платежей и уменьшить общую долговую нагрузку", – добавила Ольга Дайнеко.



Напомним, ранее кредитный эксперт Дмитрий Колесников объяснил, что делать, если у вас возникли проблемы с погашением займа. Так, если вы знаете, что не сможете в ближайшее время платить по кредиту, то он рекомендует прийти в банк или микрофинансовую организацию и предложить свой план дальнейшего погашения займа.