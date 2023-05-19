Зеленский прибыл на саммит в Саудовскую Аравию

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Саудовскую Аравию на саммит Лиги арабских государств, где запланировано его выступление, передает Tengrinews.kz.



Об этом Зеленский написал в своем Telegram-канале.



"Встречаюсь с наследным принцем Мухаммадом бин Салманом аль-Саудом и проведу другие двусторонние переговоры. Наши приоритеты - возвращение всех политических заключенных Крыма и временно оккупированных территорий, возвращение всех пленных и незаконно депортированных, представление нашей формулы мира, к реализации которой необходимо привлечь как можно больше государств, обеспечение энергетической безопасности следующей зимой", - заявил Зеленский.



Между тем украинские СМИ сообщают, что после Саудовской Аравии Зеленский может отправиться на саммит G7, который проходит в японской Хиросиме. Ожидается, что он прибудет туда вечером 20 мая.



Саммит "Большой семерки" открылся утром 19 мая в Хиросиме. Лидеры семи крупнейших индустриальных держав мира: США, Японии, Германии, Великобритании, Франции, Италии и Канады, а также представитель Европейского союза, как ожидается, обсудят на нем новые санкции в отношении России из-за войны в Украине.