Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Пятница, 19 Мая
+16...+15
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 448.31 KZT
  • €1 = 484.22 KZT
  • 1 RUB = 5.62 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Мира

Зеленский прибыл на саммит в Саудовскую Аравию

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 17:53
Зеленский прибыл на саммит в Саудовскую Аравию
Фото ©РИА Новости
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Саудовскую Аравию на саммит Лиги арабских государств, где запланировано его выступление, передает Tengrinews.kz.

Об этом Зеленский написал в своем Telegram-канале.

"Встречаюсь с наследным принцем Мухаммадом бин Салманом аль-Саудом и проведу другие двусторонние переговоры. Наши приоритеты - возвращение всех политических заключенных Крыма и временно оккупированных территорий, возвращение всех пленных и незаконно депортированных, представление нашей формулы мира, к реализации которой необходимо привлечь как можно больше государств, обеспечение энергетической безопасности следующей зимой", - заявил Зеленский.

Между тем украинские СМИ сообщают, что после Саудовской Аравии Зеленский может отправиться на саммит G7, который проходит в японской Хиросиме. Ожидается, что он прибудет туда вечером 20 мая.

Саммит "Большой семерки" открылся утром 19 мая в Хиросиме. Лидеры семи крупнейших индустриальных держав мира: США, Японии, Германии, Великобритании, Франции, Италии и Канады, а также представитель Европейского союза, как ожидается, обсудят на нем новые санкции в отношении России из-за войны в Украине.


Источник: Тengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика