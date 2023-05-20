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Анджелина Джоли открыла модный дом ради поддержки беженцев

Просмотров:67 Опубликовано: Сегодня, 20:02
Анджелина Джоли открыла модный дом ради поддержки беженцев
Иллюстративное фото
Американская актриса Анджелина Джоли запустила модный дом под названием Atelier Jolie с целью поддержки беженцев и уязвимых групп, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Аnadolu.

"Я создаю место для творческих людей, где они могут сотрудничать с квалифицированными и разнообразными портными, модельерами и ремесленниками со всего мира. Зачем просто покупать дизайн другого человека, если можно создать себя самому? Мы все можем коллекционировать, ценить и находиться под влиянием дизайна других людей. Но высшая форма самовыражения — и я считаю, что она самая веселая, — это создавать для себя", — говорится в заявлении Джоли, опубликованном на ее личной странице в Instagram.

Концепция модного дома Atelier Jolie предполагает, что клиенты будут разрабатывать дизайн одежды, а портнихи — воплощать их идеи.

Для создания уникальных изделий будут использоваться неиспользуемые материалы.

В команду бренда войдут мастера разных национальностей и социально-экономического происхождения, в том числе беженцы и люди из других "уязвимых групп".

"Проект поможет делиться богатством культурного наследия и поддерживать развитие (модных) инициатив", — сообщила голливудская актриса.

У клиентов также будет возможность отремонтировать старую одежду.


Источник: Baigenews.kz
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