Какие продукты нельзя употреблять при высоком давлении

Профессор Джеральд Карр-Уайт, консультант-кардиолог из больницы "Лондон Бридж" в Лондоне рассказал, какие продукты следует избегать при повышенном артериальном давлении, сообщает Zakon.kz.



По словам врача, в интервью изданию Express, рекомендуется избегать завтраков, которые содержат большое количество соли, особенно мясных продуктов с высокой степенью переработки, таких как бекон и колбаса. Это связано с тем, что соль является одним из факторов, способствующих повышению артериального давления.



Когда речь заходит о ужине, определенные продукты, такие как пицца, рыба с жареным картофелем и готовые блюда, также могут способствовать повышению показателей кровяного давления, так как они содержат большое количество соли.



Важно отметить, что у многих людей, страдающих от высокого давления, может не быть явных симптомов. Однако это может увеличить риск развития инсульта или сердечного приступа.