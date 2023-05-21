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Какие продукты нельзя употреблять при высоком давлении

Просмотров:168 Опубликовано: Сегодня, 10:43
Какие продукты нельзя употреблять при высоком давлении
Фото: freepik
Профессор Джеральд Карр-Уайт, консультант-кардиолог из больницы "Лондон Бридж" в Лондоне рассказал, какие продукты следует избегать при повышенном артериальном давлении, сообщает Zakon.kz.

По словам врача, в интервью изданию Express, рекомендуется избегать завтраков, которые содержат большое количество соли, особенно мясных продуктов с высокой степенью переработки, таких как бекон и колбаса. Это связано с тем, что соль является одним из факторов, способствующих повышению артериального давления.

Когда речь заходит о ужине, определенные продукты, такие как пицца, рыба с жареным картофелем и готовые блюда, также могут способствовать повышению показателей кровяного давления, так как они содержат большое количество соли.

Важно отметить, что у многих людей, страдающих от высокого давления, может не быть явных симптомов. Однако это может увеличить риск развития инсульта или сердечного приступа.


Источник: zakon.kz
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