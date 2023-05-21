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Врач назвал полезное для организма количество чашек чая в день

Просмотров:189 Опубликовано: Сегодня, 15:43
Врач назвал полезное для организма количество чашек чая в день
© elements.envato.com
Врач Андрей Тяжельников рассказал РИА Новости, сколько чашек чая можно выпивать в день, чтобы напиток приносил пользу организму, передает Tengri Life.

"В умеренных дозах чай очень полезен, потому как содержит в себе танины, которые являются мощными антиоксидантами. Но если пить слишком много чая, то танин мешает усваиваться железу. Чтобы чай приносил организму только пользу оптимально употреблять три-четыре чашки в день и не заменять им воду", - заявил специалист.

Он отметил, что чрезмерное употребление чая может привести к бессоннице и повышению возбудимости, из-за содержащегося в нем кофеина. К тому же, напиток обладает мочегонным эффектом, а значит выводит воду из организма.

"Листья чая содержат в себе много различных микроэлементов - это и антиоксиданты, и витамины, и минералы. Все эти вещества нужны нашему организму, а значит приносят пользу. Например, полифенолы, помогают предупредить развитие атеросклероза, сахарного диабета и гипертонической болезни", - рассказал Тяжельников.

Как отметил собеседник агентства, чтобы чай передал напитку свои полезные свойства, его нужно правильно заваривать. Так, для черного чая необходима вода с температурой практически 100 градусов, а зеленый чай заваривается при 60-80. При этом, любой чай нужно пить сразу же после того, как он заварился, так как остывший напиток теряет все свои полезные свойства.

"Повторное заваривание листовой заварки допускается - черный чай можно без вреда для здоровья заварить дважды, зеленый можно заварить три-четыре раза. Это не касается повторного использования пакетированного чая. Чайные пакетики можно заваривать только один раз", - добавил врач.


Источник: Tengrinews.kz
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