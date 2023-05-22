Космический корабль с туристами отправили к МКС

Ракета Falcon 9 компании SpaceX с пилотируемым кораблем Crew Dragon сегодня ночью стартовала с космодрома на мысе Канаверал во Флориде, передает Tengritravel.kz со ссылкой на CBS News.Это уже второй по счету коммерческий запуск на МКС. Планируется, что космические туристы проведут на станции 8 суток, в течение которых будут работать вместе с ее постоянными членами экипажа."Стремительная ракета устроила захватывающее небесное шоу, взволновав тысячи местных жителей и туристов, выстроившихся вдоль близлежащих дорог и пляжей, прежде чем исчезнуть высоко в облаках", - описывает запуск источник.Командиром корабля является бывший астронавт NASA Пегги Уитсон. Вместе с ней на борту находятся автогонщик и бизнесмен Джон Шофнер и двое астронавтов из Саудовской Аравии - Али аль-Карни и первая арабская женщина-космонавт Райана Барнауи.Первая миссия коммерческих астронавтов Axiom-1 состоялась в апреле 2022 года. Стоимость полета для каждого члена миссии Axiom-1 оценивается в 55 миллионов долларов.Ранее стала известна дата первого коммерческого полета компании Virgin Galactic.