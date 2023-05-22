Армения готова признать Нагорный Карабах частью Азербайджана - Пашинян

В Армении заявили о готовности признать Нагорный Карабах частью Азербайджана при условии обеспечения безопасности армянского населения., передает Tengrinews.kz со ссылкой на агентство международной информации "Новости-Армения".



Выступая на пресс-конференции премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что 86,6 тысячи квадратных километров территории Азербайджана, которую Армения готова признать, включают в себя и Нагорный Карабах.



"Если мы правильно понимаем друг друга в этом вопросе, то Армения готова признать территориальную целостность Азербайджана в 86,6 тысячи квадратных километров, и в нашем понимании Азербайджан также готов признать территориальную целостность Армении в 29,8 тысячи квадратных километров. 86,6 тысячи квадратных километров включают также Нагорный Карабах. Но при этом мы говорим, что вопрос прав и безопасности народа Нагорного Карабаха должен обсуждаться в формате диалога Степанакерт-Баку", - заявил он.



Пашинян подчеркнул важность создания международных гарантий этих переговоров.



Напомним, в ноябре 2022 года Армения и Азербайджан провели мирные переговоры в США. Главы МИД двух стран обменялись мнениями об элементах потенциального мирного договора и констатировали, что есть ряд проблем, которые еще нуждаются в решении.