"Безумно благодарен": Лукашенко помиловал Романа Протасевича

"Безумно благодарен": Лукашенко помиловал Романа ПротасевичаСегодня, 17:00ПОДЕЛИТЬСЯПодписаться на канал новостей TengriNews:Google NewsЯндекс НовостиEmail рассылкаНовостиНовости КазахстанаНовости мираРоман Протасевич. Фото:belta.by Роман Протасевич. Фото:belta.byБывший главный редактор Telegram-канала NEXTA (признан в Беларуси террористической организацией) Бывший главный редактор Telegram-канала NEXTA (признан в Беларуси террористической организацией) Роман Протасевич, который был приговорен к восьми годам колонии, сообщил журналистам, что помилован, передает Tengrinews.kz со ссылкой на БелТА."Буквально только что я подписал все соответствующие документы о том, что я помилован. Это, конечно, просто прекрасная новость", - сказал Роман Протасевич.В беседе с журналистами Протасевич заявил, что "безумно благодарен стране и лично президенту"."Конечно, прежде всего я безумно благодарен стране и лично президенту (Беларуси Александру Лукашенко) за такое решение и я надеюсь, что дальше будет только лучше", - сказал он.Отвечая на вопрос о планах на будущее, Протасевич отметил, что пока у него нет конкретных планов, однако он хочет записаться в тренажерный зал и съездить куда-нибудь на природу.Напомним, 3 мая Минский областной суд приговорил Протасевича к восьми годам колонии, признав его виновным в публичных призывах к захвату государственной власти, террористическим актам, оскорблении президента Александра Лукашенко и других преступлениях.