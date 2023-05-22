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"Безумно благодарен": Лукашенко помиловал Романа Протасевича

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 16:15
"Безумно благодарен": Лукашенко помиловал Романа Протасевича
Роман Протасевич. Фото: belta.by
"Безумно благодарен": Лукашенко помиловал Романа Протасевича

Сегодня, 17:00

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Роман Протасевич. Фото:belta.by Роман Протасевич. Фото:belta.by

Бывший главный редактор Telegram-канала NEXTA (признан в Беларуси террористической организацией) Бывший главный редактор Telegram-канала NEXTA (признан в Беларуси террористической организацией) Роман Протасевич, который был приговорен к восьми годам колонии, сообщил журналистам, что помилован, передает Tengrinews.kz со ссылкой на БелТА.

"Буквально только что я подписал все соответствующие документы о том, что я помилован. Это, конечно, просто прекрасная новость", - сказал Роман Протасевич.

В беседе с журналистами Протасевич заявил, что "безумно благодарен стране и лично президенту".

"Конечно, прежде всего я безумно благодарен стране и лично президенту (Беларуси Александру Лукашенко) за такое решение и я надеюсь, что дальше будет только лучше", - сказал он.

Отвечая на вопрос о планах на будущее, Протасевич отметил, что пока у него нет конкретных планов, однако он хочет записаться в тренажерный зал и съездить куда-нибудь на природу.



Напомним, 3 мая Минский областной суд приговорил Протасевича к восьми годам колонии, признав его виновным в публичных призывах к захвату государственной власти, террористическим актам, оскорблении президента Александра Лукашенко и других преступлениях.


Источник: Tengrinews.kz
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