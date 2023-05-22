WhatsApp добавил возможность редактировать отправленные сообщения

В мессенджере WhatsApp появилась возможность редактирования отправленных сообщений в течение 15 минут после отправки, скоро она станет доступна всем пользователям. Об этом говорится в официальном блоге сервиса, передает Tengri Life.Чтобы исправить сообщение, пользователю нужно нажать на текст на экране, а затем выбрать функцию "Изменить" в появившемся меню.Собеседники в чате увидят пометку "Изменено", однако не смогут посмотреть историю исправлений. "Внесенные изменения, как и все личные сообщения, медиа и звонки, защищаются сквозным шифрованием", - отметили разработчики.Благодаря новой возможности пользователи смогут легко исправить опечатку или добавить дополнительные сведения уже после доставки сообщения.Пока новая версия доступна для тестирования некоторым участникам бета-программы WhatsApp Web. В ближайшие недели она будет доступна для всех пользователей.До сих пор пользователям приходилось либо полностью удалять сообщение, либо отправлять исправление отдельным текстом.