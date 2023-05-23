Стало известно о помолвке Джеффа Безоса

Глава Amazon и миллиардер Джефф Безос обручился со своей подругой, журналисткой Лорен Санчес, передает Tengri Life со ссылкой на Daily Mail.



59-летний Безос и 53-летняя Санчес отдыхают на юге Франции. В выходные пара посетила премьеру фильма "Убийцы цветочной луны" Мартина Скорсезе на Каннском кинофестивале. Санчес сфотографировали с кольцом на пальце.



Источник телеканала CNN рассказал, что на данный момент нет информации о том, когда пара будет праздновать свадьбу. Собеседник также не смог рассказать о дополнительных деталях помолвки.



Об отношениях Безоса и Санчес стало известно в 2019 году. Первое совместное интервью они дали лишь спустя три года.



Ранее Безос был женат на Маккензи Скотт, в 2019 пара развелась. После развода с Безосом после 25 лет брака Маккензи Скотт стала одной из самых богатых женщин в мире с 4-процентной долей в Amazon. В 2020 году Маккензи Скотт стала самой богатой женщиной в мире.