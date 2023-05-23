Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Вторник, 23 Мая
+17...+17
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 445.12 KZT
  • €1 = 481.49 KZT
  • 1 RUB = 5.58 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Мира

Стало известно о помолвке Джеффа Безоса

Просмотров:174 Опубликовано: Сегодня, 10:07
Стало известно о помолвке Джеффа Безоса
Фото:instagram.com/jeffbezos
Глава Amazon и миллиардер Джефф Безос обручился со своей подругой, журналисткой Лорен Санчес, передает Tengri Life со ссылкой на Daily Mail.

59-летний Безос и 53-летняя Санчес отдыхают на юге Франции. В выходные пара посетила премьеру фильма "Убийцы цветочной луны" Мартина Скорсезе на Каннском кинофестивале. Санчес сфотографировали с кольцом на пальце.

Источник телеканала CNN рассказал, что на данный момент нет информации о том, когда пара будет праздновать свадьбу. Собеседник также не смог рассказать о дополнительных деталях помолвки.

Об отношениях Безоса и Санчес стало известно в 2019 году. Первое совместное интервью они дали лишь спустя три года.

Ранее Безос был женат на Маккензи Скотт, в 2019 пара развелась. После развода с Безосом после 25 лет брака Маккензи Скотт стала одной из самых богатых женщин в мире с 4-процентной долей в Amazon. В 2020 году Маккензи Скотт стала самой богатой женщиной в мире.


Источник: Тengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика