В Волгоградской области ученик 11-го класса ударил одноклассницу ножом на линейке

ВОЛГОГРАД, 23 мая - РИА Новости. Ученик 11-го класса во время линейки в честь последнего звонка ударил одноклассницу ножом в поселке Иловля Волгоградской области, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.На видео попал момент происшествия на линейке в Иловнинской средней школе №1. На нем школьник обхватывает одноклассницу рукой, приставляет к горлу нож и проводит по шее. Девушка кричит, парня оттаскивают от нее другие ученики."23 мая во время проведения школьной линейки в образовательном учреждении районного поселка Иловля Волгоградской области учащийся 11-го класса нанес удар предметом, конструктивно схожим с перочинным ножом, выпускнице 11-го класса", - сообщили РИА Новости в силовых структурах.