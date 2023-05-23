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В Волгоградской области ученик 11-го класса ударил одноклассницу ножом на линейке

Просмотров:163 Опубликовано: Сегодня, 14:35
В Волгоградской области ученик 11-го класса ударил одноклассницу ножом на линейке
Кадр из видео
ВОЛГОГРАД, 23 мая - РИА Новости. Ученик 11-го класса во время линейки в честь последнего звонка ударил одноклассницу ножом в поселке Иловля Волгоградской области, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

На видео попал момент происшествия на линейке в Иловнинской средней школе №1. На нем школьник обхватывает одноклассницу рукой, приставляет к горлу нож и проводит по шее. Девушка кричит, парня оттаскивают от нее другие ученики.

"23 мая во время проведения школьной линейки в образовательном учреждении районного поселка Иловля Волгоградской области учащийся 11-го класса нанес удар предметом, конструктивно схожим с перочинным ножом, выпускнице 11-го класса", - сообщили РИА Новости в силовых структурах.



Источник: РИА Новости
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