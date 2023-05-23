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Сенатор Тим Скотт поборется за пост президента США

Просмотров:90 Опубликовано: Сегодня, 15:22
Сенатор Тим Скотт поборется за пост президента США
Фото:scott.senate.gov
Сенатор-республиканец от штата Южная Каролина Тим Скотт официально объявил, что выдвигает свою кандидатуру для участия в выборах президента США в 2024 году, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Daily Mail.

Скотт присоединяется к числу кандидатов от партии GOP, в которую также входят бывший президент Дональд Трамп, бывший губернатор Арканзаса Аса Хатчинсон и человек, который первым назначил его в Сенат, бывший посол ООН и бывший губернатор Южной Каролины Никки Хейли.

"Я объявляю сегодня, что я участвую в президентской гонке. Мы живем на земле, где ребенок, который рос в бедности и воспитывался мамой-одиночкой в маленькой квартире, может однажды стать членом палаты представителей, а может даже работать в Белом доме", - указал сенатор в ходе своего выступления в Южном университете Чарльстона.

Скотт сказал, что если его изберут президентом, то он обеспечит безопасность юго-западной границы, включая завершение строительства стены, начатого при Трампе, выиграет экономическое соревнование с Китаем, укрепит экономику и вооруженные силы.

Он отметил свою роль в качестве одного из ведущих авторов республиканского закона о налоговой реформе 2017 года. По его словам, этот закон снизил налоги для семей, вернул рабочие места и инвестиции из-за рубежа и создал "зоны возможностей", которые представляют собой определенные государством экономически неблагополучные районы, готовые к инвестициям.

Ожидается, что на этой неделе в гонку вступит губернатор Флориды Рон Деcантис, а вскоре его примеру могут последовать и другие кандидаты.

Ранее президент США Джо Байден официально объявил, что будет выдвигаться на выборах президента в 2024 году.


Источник: Тengrinews.kz
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